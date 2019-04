Man City, avec Kompany et 2 assists pour De Bruyne, émerge à Crystal Palace

En s'imposant 1-3 à Crystal Palace, Manchester City a repris la tête du classement du championnat d'Angleterre au terme de la 34e journée. Kevin De Bruyne a délivré deux passes décisives, sur le premier et le troisième but. Vincent Kompany a également joué toute la rencontre avec les Cityzens. Dans l'autre camp, Christian Benteke a été aligné en attaque alors que Michy Batshuayi est resté sur le banc.

City a pris l'avance grâce à un doublé de Raheem Sterling (15e, 63e), qui en est à 17 buts, deux de moins que son équipier Sergio Agüero. Auteur de son 12e but, l'ex-Anderlechtois Luka Milivojevic a réduit la marque (81e, 1-2) mais De Bruyne a servi le réserviste Gabriel Jesus pour tuer tout suspense (90e, 13).

Au classement, City compte 83 points, un de plus que Liverpool, qui reçoit Chelsea (17h30) et comptera un match de plus. Crystal Palace (39 points) occupe la 13e position.