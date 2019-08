Makélélé revient à Chelsea en tant que "mentor des jeunes joueurs"

Claude Makélélé, qui a passé 5 ans à Chelsea comme joueur, est de retour chez les Blues. Coach d’Eupen ces deux dernières saisons, le Français avait quitté son poste à la fin du championnat.



A 46 ans, il sera "le mentor technique des jeunes joueurs" selon les termes du communiqué de Chelsea. L’ancien médian sera aussi chargé de suivre les (nombreux) joueurs en prêt et de leur fournir un feedback régulier.



"Je suis très heureux de revenir à la maison. Ce club m’a donné énormément et je veux lui rendre en aidant les jeunes joueurs de Chelsea qui rêvent d’une carrière de footballeur. Je veux utiliser toute mon expérience pour les aider à devenir professionnels", explique Makélélé.



Makélélé est le quatrième ex-joueur des Blues à intégrer le staff londonien cet été après Frank Lampard, Petr Cech et Jody Morris.