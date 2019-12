Mais qui peut arrêter Liverpool en Premier League ?

Lentement mais sûrement, la question mérite d'être posée. Parce que ce que réalisent les Reds depuis deux saisons maintenant est tout simplement prodigieux. Depuis le début de cet exercice 2019-2020, les hommes d'un Jürgen Klopp adulé outre-Manche, ont engrangé 52 points sur 54. 17 victoires en 18 matches. Seul un partage sur le terrain de Manchester United vient ternir ce bilan (quasi) parfait.

Liverpool caracole donc logiquement en tête de Premier League. Et après leur plantureuse victoire face à leur poursuivant principal jeudi soir (4-0 contre Leicester), les Reds semblent même s'être frayé un chemin royal vers le trône. Après 18 rencontres, donc, ils comptabilisent 13 points de plus que leur adversaire du jour, 2e, et 14 de plus que Manchester City, largué. Alors, il ne faut, certes, pas enterrer le mastodonte mancunien trop tôt, mais la lancée sur laquelle se trouvent les joueurs de Liverpool à l'heure actuelle méritait d'être soulignée.

Rendez-vous compte, les Reds n'ont plus perdu en Premier League depuis le 3 janvier dernier (court revers 2-1 contre City). C'était lors de la 21e journée. Si l'on additionne les journées de la saison écoulée et celles de la saison actuelle, les Reds n'ont donc plus perdu depuis 35 journées effectives de championnat. Solide bilan.

Une vraie forteresse à domicile

Et au sein de leur antre, la mythique arène d'Anfield, Salah & co se muent en une imprenable armada qui ne laisse aucune miette sur son passage. Lors de la défunte saison, les Reds avaient engrangé 53 points sur 57 à domicile (17 victoires, 2 partages, 0 défaite). Et depuis l'entame de cet exercice, ils restent sur neuf victoires d'affilée au sein de leurs bases. Faites le calcul, depuis juillet 2018, Liverpool a donc raflé 80 points sur 84 à Anfield. 26 victoires et deux nuls en 28 rencontres !

Cette saison, en sept affrontements contre des équipes du top anglais, Liverpool a raflé six victoires et un nul. Un à un, les Arsenal (défaite 3-1), Chelsea (défaite 2-1) Manchester City (défaite 3-1), Tottenham (2-1) et Leicester (2x) ont dû s'avouer vaincus. Au final, le seul adversaire "direct" à avoir su tenir tête à Liverpool fut United fin octobre.

2e meilleure attaque (46 buts), meilleure défense de Premier League (14 buts encaissés), les Reds semblent (enfin) promis à gagner ce titre qui leur échappe depuis 1990(!). Attention cependant à l'excès d'orgueil, à ne pas tomber dans une forme de suffisance. On se rappelle que ces deux dernières saisons, les Reds avaient déjà eu ce matelas confortable d'avance sur leurs adversaires avant d'inéxorablement s'écrouler en fin de saison. Cette année sera-t-elle la bonne ? L'avenir nous le dira. Et si, au final, l'adversaire principal de Liverpool n'était pas...Liverpool lui-même?