Maguire se rapproche de United pour un montant record, Kabasele pour le remplacer à Leicester ?

L'international anglais Harry Maguire va devenir le défenseur le plus cher du monde, selon la presse britannique, qui fait état vendredi d'un accord entre son club Leicester City et Manchester United pour un transfert de 80 millions de livres (près de 90 millions d'euros).

Le défenseur de 26 ans va passer la traditionnelle visite médicale dans le week-end avant de valider ce transfert record, affirment la BBC et Sky Sports.



Si le montant est confirmé, l'arrivée de Maguire à Manchester United va effacer des tablettes les transferts des Néerlandais Matthijs de Ligt, de l'Ajax Amsterdam à la Juventus Turin (75 millions d'euros, plus 10,5 de bonus le mois dernier), et Virgil van Dijk, de Southampton à Liverpool (75 millions en janvier 2018).

Maguire deviendra la troisième recrue estivale des Mancuniens après les arrivées de Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) et Daniel James (Swansea).

Débarqué en 2017 de Hull City, Maguire compte 69 matches de Premier League sous le maillot des Foxes.



Toujours selon les médias britanniques, Leicester songerait à Christian Kabasele (Watford) pour remplacer le solide défenseur anglais.