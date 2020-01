Lukebakio permet au Hertha Berlin de battre Wolfsburg et Casteels

Dodi Lukebakio a permis au Hertha Berlin de venir à bout de Wolfsburg 2-1 samedi lors de la 19e journée de Bundesliga. L'ailier Belge a marqué le deuxième et dernier but des siens à la 90e minute en anticipant la sortie de Koen Casteels de la tête. Il s'agit du 6e but de la saison de Lukebakio, le 5e Bundesliga.

Avant cela, Mehmedi avait ouver le score en faveur de Wolfsburg à la 68e minute. Torunarigha s'était lui chargé d'égaliser pour le Hertha (74e).

Au classement, le Hertha est 13e avec 22 point tandis que Wolfsburge en compte 24 et est 10e.