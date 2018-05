Lukaku, Kompany, Dembélé, nouvelles rassurantes des blessés

Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Mousa Dembélé, le week-end dernier les blessures se sont accumulées chez les Diables. Les inquiétudes en vue de la Coupe du Monde aussi. Heureusement, les dernières nouvelles en provenance d'Angleterre sont plutôt rassurantes.



L'attaquant de Manchester a demandé à être remplacé après un contact avec Konstantinos Mavropanos. Il était touché à la cheville mais les examens, passés en début de semaine, n'ont rien révélé de grave. Big Rom sera ménagé dans les prochains jours et devrait manquer les rencontres contre Brighton et West Ham. Mais il sera sur pied pour la finale de la FA Cup (19 mai), assure le Daily Mail.



L'état physique du défenseur de Manchester City reste un sujet sensible. Dès que Vince the Prince boite, les fans des Diables tremblent. Son absence de la feuille de match face à West Ham a directement suscité l'inquiétude. Si on ne connait toujours pas la nature de la blessure de Kompany, elle ne devait pas être très sérieuse. Het Laatste Nieuws annonce que l'ex-joueur d'Anderlecht sera apte à jouer dès ce week-end.



Enfin, Tottenham ne se fait pas trop de souci pour Mousa Dembélé, lui aussi touché à la cheville.



Roberto Martinez, qui s'est rendu en Chine le week-end dernier, accueillera certainement ces informations avec soulagement. Mais comme les fans des Diables, il aura une montée de stress dès qu'un joueur belge quittera la pelouse prématurément dans les prochaines semaines.