Lukaku: "Jouer en Serie A est un rêve"

La machine s'est enrayée à Manchester United. La lune de miel est terminée pour l’entraîneur de Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, dont l'équipe peine à enchaîner les bons résultats. Éliminé en Champions League, à la traîne en championnat, Manchester United veut retrouver sa place au sommet du football européen et le club serait prêt à chambouler complètement son noyau.

Le club est donc à la croisée des chemins et certains de ses joueur aussi. C'est probablement le cas pour Romelu Lukaku, pas toujours titulaire ces derniers temps et qui pourrait donc être tenté d'aller voir ailleurs sur l'herbe n'est pas plus verte, même si il lui reste 3 ans de contrat à Old Trafford. En tous cas, derrière les formules de réserve d'usage, le Diable rouge n'exclut clairement pas un départ.

"Il se voit bien faire carrière dans différents pays, remporter des trophées un peu partout" confiait il y a quelques jours son agent Federico Pastorello. Sur Sky Sports Italia, Lukaku a été un peu plus précis en esquissant une destination qui lui plairait: "Jouer en Serie A est un rêve" a affirmé l'attaquant belge. "J’espère que tôt ou tard j’y jouerai, même si pour le moment je suis concentré sur United."

Appel du pied ou réel intérêt de la part d'un club transalpin? il faudra attendre l'été pour y voir plus clair.