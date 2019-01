Lukaku "fan" du style Solskjaer : "Il me parle sans arrêt, j'apprends beaucoup avec lui"

Romelu Lukaku, auteur de trois buts lors de ses trois apparitions sous les couleurs de Manchester United depuis qu'Ole Gunnar Solskjaer a remplacé José Mourinho, est sous le charme de l'entraîneur norvégien, qui a beaucoup à lui apprendre.

"Il me parle sans arrêt, et j'aime ça !, a déclaré Romelu Lukaku, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel des Red Devils. J'apprécie la manière dont il nous fait jouer, et je pense que c'est aussi le cas pour le reste de l'équipe. Nous prenons tout simplement du plaisir sur le terrain pour l'instant. Il m'a déjà appris beaucoup de choses, il sait quel type d'attaquant je suis. Il a réalisé une analyse complète de mon jeu, il m'a beaucoup aidé, et je me réjouis de continuer à travailler avec lui. Il veut que je joue face au but, parce qu'il sait que c'est comme ça que je suis le plus dangereux. Je veux continuer à m'améliorer. Il était plein de sang-froid quand il était devant le but, et c'est quelque chose qui me plait !"

Manchester United reste sur cinq victoires consécutives et convaincantes depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer à sa tête. Absent lors des deux premières rencontres, Romelu Lukaku est ensuite monté au jeu à deux reprises, avec deux buts à la clé, et a été titularisé pour la première fois face à Reading, en FA Cup, samedi dernier. Le Diable Rouge avait inscrit le deuxième but des siens (2-0).