Lukaku et United renversent les Spurs et ses Diables pour s'offrir la finale de la FA Cup

Manchester United s’est imposé ce samedi soir à Wembley contre Tottenham (2-1) en demi-finale de FA Cup. Grâce notamment à une passe décisive de Romelu Lukaku, les Red Devils s’offrent une vingtième finale dans cette compétition. Big Rom et Jan Vertonghen ont disputé l’intégralité de la partie, Mousa Dembélé, fautif sur le but égalisateur des Mancuniens, a été remplacé à la 78ème minute, Marouane Fellaini est monté au jeu dans les arrêts de jeu (90’+6) tandis que Toby Alderweireld est resté sur le banc des réservistes.

Le résumé de la rencontre

Après dix minutes de haute intensité, les Spurs prennent les commandes de la rencontre sur leur première opportunité. Eriksen déborde côté droit et centre au second poteau pour Alli parfaitement isolé. L’international anglais ne manque pas l’occasion de donner l’avantage à ses couleurs (11’).

Les Red Devils tentent de réagir rapidement mais ce sont encore les Londoniens qui se montrent les plus tranchants.

Manchester pousse et parvient à revenir au score avant la demi-heure. Dembélé se fait subtiliser le ballon près de sa surface par Pogba qui voit immédiatement Sanchez dans la surface. Le centre du Français est impeccable, la tête du Chilien l’est tout autant (24’).

Si Eriksen touche le poteau dans le temps additionnel (45’+2), les deux formations regagnent les vestiaires sur ce score de parité après une première période de très bonne qualité.

L’engagement et le rythme sont toujours au rendez-vous dans cette seconde mi-temps.

A l’heure de jeu, les protégés de Mourinho prennent l’avance. Sur un long dégagement de De Gea, Sanchez remporte son duel avec Jan Vertonghen et transmet à l’entrée de la surface à Lukaku. Big Rom décale sur la droite vers Lingard. Le milieu offensif anglais laisse en fait le ballon filer pour Herrera, arrivé lancé, qui surprend Vorm avec une frappe sèche et soudaine (62’). Avec ce nouvel assist, Lukaku est désormais impliqué dans 14 buts lors de ses 12 derniers matches de FA Cup (12 buts et 2 assists), dont 7 en 5 rencontres avec United.

ManU est galvanisé et essaie de faire le break. Les tirs puissants de Lukaku (72’) et Pogba (75’) trouvent Vorm sur leurs trajectoires.

Les hommes de Pochettino ne baissent pas les bras et accentuent leur pression sur les Mancuniens. Malheureusement pour les Londoniens, les Red Devils font bloc et conservent leur avance.

En finale, ManU affrontera le vainqueur du duel entre Chelsea et Southampton.