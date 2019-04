Lukaku et Manchester United surclassés par un festival de beaux buts d'Everton

Manchester United a loupé l’occasion de repasser devant Chelsea en s’inclinant lourdement face à Everton, 4-0. Richarlisson a lancé le festival de beaux buts avec un retourné au quart d’heure, Sigurdsson a décoché une magnifique frappe en dehors du rectangle quinze minutes plus tard. Lucas Digne l’a imité à la 53ème minute alors que Theo Walcott a remporté son face à face contre De Gea après l’heure de jeu. United stagne à la sixième position avec 64 points, à deux points de Chelsea et Arsenal quatrième et cinquième et à trois points de Tottenham, troisième.

Le résumé de la rencontre

Peu avant le quart d’heure de jeu, l’ouverture du de Richarlison est magnifique. Richarlison conclut d’un retourné acrobatique une action initiée par une rentrée en touche parfaite de Lucas Digne. Les Toffees frappent fort en ce début de rencontre. United est prévenu, ils ne lui feront pas de cadeau.

Et cette fois, c’est Sigurdsson, à la demi-heure de jeu qui trompe David de Gea d’une jolie frappe en dehors du rectangle. Manchester United est bien mal embarqué dans ce match, Solskjaer semble déjà dépité en bord de terrain.

Everton domine clairement les débats en cette première période. Manchester devra montrer un tout autre visage en deuxième mi-temps s’il veut espérer au moins arracher un point.

Mais le festival de beaux buts continue pour les Toffees au grand désarroi des Red Devils. Lucas Digne décoche une superbe frappe, une nouvelle fois en dehors du rectangle. Manchester prend une véritable claque, mais le score est entièrement mérité. Il s’agit du cinquième but encaissé à la suite d’une frappe en dehors du rectangle pour David de Gea en 2019. Il détient ce "record" en Premier League cette année.

Et la mauvaise après-midi du gardien mancunien continue… Il perd son face à face avec Theo Walcott et encaisse un quatrième but aujourd’hui. Cette rencontre est cauchemardesque pour United.

L’un des acteurs principaux de cette victoire sort blessé sous les applaudissements de Goodison Park, Lucas Digne est remplacé par Jagielka. Le score n'évoluera plus et il est déjà très lourd pour les Mancuniens contre de séduisants toffees.

