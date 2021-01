Lukaku et Haaland parmi les cibles offensives de Guardiola et City pour le mercato estival

Pep Guardiola pense à remodeler sa ligne offensive cet été. Il aurait coché les noms de Erling Haaland et Romelu Lukaku sur la liste d’achats transmise à la direction de Manchester City, avance le Telegraph.



Guardiola aura 50 ans ce lundi et s’il ne pourra pas déballer tout de suite son cadeau d’anniversaire, celui-ci vaudra sans doute le coup d’attendre. On prête à City l’ambition d’octroyer à son coach un budget de 200 millions de livres sterling pour son mercato estival. De quoi faire quelques folies.



Son premier chantier et de faire souffler un vent de fraîcheur sur son attaque. Sergio Aguëro, taulier des Skyblues depuis 10 ans, arrive en fin de contrat et ne prolongera peut-être pas l’aventure à Manchester. Et même en cas de nouveau bail, du renfort offensif n’est pas à exclure.



Il ne faut pas chercher bien loin pour dénicher les cibles potentielles de City et de son technicien. Erling Haaland, une pépite à l’efficacité phénoménale, figure en bonne place sur la wish-list du Catalan. Après son éclosion à Salzbourg, le Norvégien a confirmé tout son talent à Dortmund. Il pourrait encore franchir un cap supplémentaire dans sa carrière.



Le nom de Romelu Lukaku est aussi évoqué. Le Diable rouge a quitté la Premier League par la petite porte après un passage compliqué à Manchester… United. Son arrivée à l’Inter Milan et sa collaboration avec Antonio Conte l’ont revigoré. Big Rom, élu meilleur belge évoluant à l’étranger cette semaine, n’a sans doute jamais été aussi fort dans sa carrière.



Une chose est sûre que cela soit l’un ou l’autre, ils apporteraient quelques de kilos de muscles supplémentaires à l’attaque de City.