Lukaku buteur pour sa 1ère touche de balle, la passe de 4 pour Solskjaer

Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Newcastle ce mercredi soir pour le compte de la 21ème journée de Premier League. Les Mancuniens ont engrangé une quatrième victoire successive sous les ordres de Solskjaer (0-2). Le Norvégien est seulement le deuxième manager de Man United, après Matt Busby en 1946-1947, a remporté ses quatre premières rencontres à la tête du club.

Monté au jeu à la 63e minute, Romelu Lukaku a ouvert le score seulement 38 secondes plus tard, pour sa première touche de balle. L’attaquant belge a propulsé dans le but un ballon relâché par le portier, suite à un coup franc de Rashford. C'est le 8e but en 18 matches de championnat pour Big Rom, le quatrième en six rencontres. Rashford, l'avant anglais, a planté le deuxième but des Red Devils à dix minutes du terme.

Le Belge Marouane Fellaini n’était pas repris pour cette partie. Manchester United occupe toujours la sixième place, avec dorénavant trois unités de retard sur Arsenal (5e) et six sur Chelsea (4e).