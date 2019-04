Loftus-Cheek titille Eden Hazard, le monsieur 50% à Chelsea

Eden Hazard s'est encore illustré avec Chelsea ! Le numéro 10 des Blues a inscrit le deuxième but des siens lors de la victoire des Blues contre Brighton mercredi soir (3-0). Après le but d'ouverture d'Olivier Giroud (38e), Hazard s'est joué de la défense adverse avant d'enrouler du droit au deuxième poteau (60e) pour son 13e but en Premier League cette saison.

Trois minutes plus tard, il a servi Ruben Loftus-Cheek pour le 3-0 des Londoniens. L’international anglais a imité notre compatriote, d'un envoi précis du pied droit vers le petit filet opposé, ce qui a fait rire les deux intéressés après la partie. "Eden, j’ai fait mieux que toi", sourit Loftus-Cheek. "Parce que tu as appris avec le meilleur, mon pote", lui répond son camarade Eden Hazard.

Avec ce but et cet assist, le Diable rouge a maintenant un pied dans exactement 50% des buts de Chelsea à domicile (9 buts et 7 assists sur 32 goals marqués à Stamford Bridge). Qui plus est, les Blues n’ont jamais perdu à la maison lorsque le Belge a trouvé le chemin des filets.

Chelsea, grâce à ce succès, remonte à la cinquième place avec 63 points, devant Manchester United (61) et à égalité avec Arsenal, qui compte un match de moins.