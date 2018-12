Liverpool tient le rythme, reprend la 1ère place et dispose de Man U, Lukaku et Fellaini

Liverpool a remporté ce dimanche le choc de la 17ème journée de Premier League qui opposait les Reds à Manchester United. Les hommes de Jurgen Klopp se sont imposés 3-1.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Mané (24') et Shaqiri (73' et 81'). Le but de Manchester United est à comptabiliser pour Lingard (33').

Du côté des Belges, Simon Mignolet est resté sur le banc pour les vainqueurs du jour, Divock Origi n'était pas sur le feuille de match. A Manchester United, Romelu Lukaku a débuté la rencontre et a écopé d'une carte jaune. Marouane Fellaini est monté à la mi-temps.