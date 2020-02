Liverpool sur la route des Invincibles d'Arsenal

En s’imposant lundi 3-2 face à West Ham, Liverpool a réalisé une performance doublement extraordinaire. Les Reds égalent les 18 victoires d’affilée de Manchester City lors de la saison 2017-2018, et avec 26 victoires, ils font déjà aussi bien que les Invincibles d’Arsenal lors de la saison 2003-2004. Il ne reste donc aux joueurs de Jürgen Klopp qu’à remporter un petit match pour dépasser des Gunners qui avaient partagé douze fois l’enjeu.

A l’heure actuelle, les Reds trônent en tête de la Premier League avec 79 points, un nombre de points que Liverpool et Manchester City ont 'banalisé' ces dernières années, mais qui reste cependant hors normes. Manchester United avait conclu une saison 1998-1999 exceptionnelle, réalisant un triplé championnat, Coupe, Champions League. Les Red Devils avaient tout survolé cette année-là, et avaient remporté la Premier League... avec 79 points.

L’histoire récente de la Premier League a été fortement marquée par les records de Liverpool et Manchester City. En égalant les 18 victoires des Cityzens, les Reds marchent sur les traces d’une saison 2017-2018 incroyable qui avait vu les Skyblues finir la saison avec 100 points. Mais à l’époque, les hommes de Pep Guardiola n’avaient pas réussi à rester invaincus. Battus deux fois, ils avaient connu pour la première fois la défaite à… Liverpool.

Si les Reds réussissent l’exploit de réaliser une saison sans perdre le moindre match, ils obtiendront une performance assez rare : pour la 34e fois, une équipe terminerait une saison invaincue dans un championnat européen de première division au XXIe siècle. Dans toutes ces équipes, deux clubs sont issus d’un des cinq grands championnats (Arsenal 2003-2004 et Juventus 2011-2012).

Et pour y arriver, Liverpool peut compter sur une ligne d’attaque qui l’a encore sauvé face à West Ham, mais aussi sur un pion plus inattendu : son arrière droite Trent Alexander-Arnold. Avec douze passes décisives, l’international anglais est actuellement le deuxième meilleur donneur d’assists du championnat, derrière notre compatriote Kevin De Bruyne (16).

Une performance hors du commun pour un back, mais pas si exceptionnelle pour le droitier de 21 ans, déjà troisième la saison dernière avec douze passes décisives (record pour un arrière latéral). Et son homologue écossais du côté gauche n’est pas en reste. Quatrième avec sept assists, Andrew Robertson est l’autre arme offensive de l’arrière garde des Scousers. Il faut remonter à la saison 2014-2015 pour voir un arrière latéral apparaître dans le top 10 du classement des meilleurs passeurs, Leighton Baines en avait réalisé 9 avec Everton.

Jürgen Klopp semble donc avoir toutes les cartes en main pour devenir le deuxième entraîneur à mener ses troupes vers une saison sans défaite en Premier League. Arsène Wenger qui avait réalisé cet exploit avec Arsenal pense d’ailleurs que les Reds sont tout à fait capables d’y arriver. "Ce n’est pas spécialement ce que je veux car on veut toujours être les seuls à faire quelque chose de spécial mais si ce n’est pas le cas et qu’ils imitent notre performance, je dirais bravo. Les records sont là pour être égalés ou pour être battus et ils le méritent", avait récemment déclaré l’Alsacien.

A onze journées de la fin du championnat, Liverpool est déjà promis au titre de champion, mais pour recevoir le trophée en or des Invincibles, il leur faudra encore l’emporter face à quelques gros morceaux. Lors des 36e et 37e journée, ils affronteront Arsenal et Chelsea, mais avant cela, ils devront encore se déplacer à l’Etihad Stadium lors de la 32e journée. Il apparaît déjà comme certain que les joueurs de Manchester City auront à cœur d'y mener la vie dure aux Reds.