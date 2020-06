Liverpool se rode avec un 11 contre 11 à Anfield, Mané et Keita buteurs

La Premier League va reprendre le 17 juin avec deux matches en retard. Liverpool poursuivra sa quête du titre un peu plus tard, mais les Reds se préparent déjà.



Jurgen Klopp n’a pas tardé à utiliser l’autorisation d’organiser des matches amicaux. Le coach allemand a fait au plus simple. Il a opposé ses joueurs dans un 11 contre 11 sur la pelouse d’Anfield Road.



L’équipe "rouge", composée entre autres d’Alisson, Van Dijk, Keita, Firmino et Mané, s’est imposée 2-0. Sadio Mané, buteur et passeur décisif pour Naby Keita, s’est illustré. Notre compatriote Divock Origi a évolué dans l’autre formation aux côtés de Mo Salah et Trent Alexander-Arnold, notamment.



Au moment de l’interruption du championnat, Liverpool comptait 25 points d’avance (et un match de plus) que Manchester City son plus proche poursuivant. Avec 27 unités encore à prendre (30 pour City), les Reds touchent au but.