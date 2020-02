Liverpool s'impose dans la douleur contre West Ham

Liverpool continue sa série incroyable de victoires en Premier League et sa domination sans égale. Mais cette fois, les Reds se sont fait peur. Après avoir ouvert le score par Wijnaldum avant la dixième minute, ils ont vu West Ham égaliser trois minutes plus tard (Diop). Pire encore, Fornals à donner l'avantage aux visiteurs à la 54e minute. Sans paniquer, Salah a égaliser à son tour à la 68e, avant que Mane n'offre le but de la victoire à Liverpool à dix minutes du terme. Les hommes de Klopp restent invaincus en Premier League cette saison... Ils totalisent désormais 79 points, 22 de plus que ManCity, deuxième.

Origi est resté sur le banc durant toute la rencontre.