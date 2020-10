Liverpool s'écroule brutalement à Aston Villa (7-2)

Liverpool a reçu une fameuse raclée sur la pelouse d’Aston Villa dimanche soir pour le compte de la 4e journée de Premier League. Les Champions en titre se sont inclinés sévèrement 7-2 face aux Villains.

C’est la première fois que les Reds encaissent autant de buts en un match depuis avril 1963 et une défaite 7-2 contre Tottenham.

Menés 2-0 suite à deux buts de Watkins en début de match (4e et 22e), les Reds pensaient avoir repris le bon bout en réduisant l’écart via Salah (33e) mais McGinn (35e) et Watkins (39e) ont vite rappelé à l’équipe de Jürgen Klopp qu’elle allait passer une très mauvaise soirée.

En deuxième période, Liverpool a continué à déraper malgré un but de Salah (60e) en flanchant encore à trois reprises sur les tentatives de Barkley (55e) et Grealish (66e et 75e).

