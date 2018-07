Liverpool officialise l'arrivée d'Alisson Becker pour un montant record

L'international brésilien Alisson Becker est le nouveau gardien de Liverpool, a annoncé ce jeudi soir le club britannique sur son site officiel.

L'AS Roma lui avait auparavant fait ses adieux via les réseaux sociaux. "Merci pour tout Alisson Becker et bonne chance pour ta nouvelle aventure", a écrit le club italien.

Titulaire avec la Seleçao lors du dernier mondial, Alisson Becker arrive en Premier League pour un montant estimé à 75 millions d'euros - bonus compris - par les médias italiens.

Alisson Becker devient donc le gardien le plus coûteux de l'histoire devant Gianluigi Buffon passé de Parme à la Juventus contre quelque 53 millions d'euros (NDLR : la devise italienne était la lire à l'époque).

Il s'agit donc d'une sacrée plus-value pour la Roma qui l'avait prélevé de l'International en 2016 contre 8 millions d'euros.

Alisson Becker, 25 ans, vient donc concurrencer à ce poste l'Allemand Loris Karius et notre compatriote Simon Mignolet, remplaçant en fin de saison dernière et dont l'avenir est plus que jamais incertain à Anfield Road.