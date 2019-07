Liverpool mise sur Harvey Elliott, le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League

Liverpool a réussi à attirer dans ses rangs le jeune ailier de Fulham Harvey Elliott, âgé de 16 ans, a annonce le club vainqueur de la Ligue des champions dimanche.

Elliott est devenu à la fin de la saison dernière le plus jeune joueur de la Premier League. A l'âge de 16 ans et 30 jours, il a effectué son apparition contre Wolverhampton. L'international anglais chez les jeunes avait ainsi battu un autre joueur de Fulham. En 2007, Matthew Briggs avait 16 ans et 68 jours lorsqu'il a obtenu ses premières minutes de jeu parmi l'élite.

Elliott figure déjà dans la sélection pour le match amical contre Naples dimanche. Ensuite, il accompagnera à Evian l'entraîneur Jürgen Klopp et ses coéquipiers au stage de préparation.

Liverpool jouera le 4 août à Wembley le FA Community Shield, la Supercoupe, face aux champions de Manchester City.