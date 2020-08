Liverpool inaugurera la saison 2020-21 face au promu Leeds United

Le champion en titre Liverpool démarrera la défense de son premier titre en 30 ans en recevant le vainqueur de la Championship (D2) l'an passé, Leeds, le samedi 12 septembre (14h00 GMT), selon le calendrier publié jeudi par la Premier League.

Ce choc de styles entre deux entraîneurs cultes - Jürgen Klopp et Marcelo Bielsa - sera l'affiche d'une première journée jouée à huis clos et tronquée pour laisser davantage de repos aux deux Manchester qui sont allés en quart de finale de Ligue des Champions pour City et demi-finale d'Europa League pour United.

Liverpool aura un début de saison très relevé, puisqu'il se déplacera à Chelsea lors de la 2e journée, recevra Arsenal pour la 3e, puis jouera le derby à Everton pour la 5e journée, le match retour à Anfield étant programmé autour du 20 février.

Parmi les autres matches alléchants de la première journée, Tottenham-Everton offrira un autre duel entre techniciens réputés, puisqu'il met aux prises José Mourinho et Carlo Ancelotti.

Les deux autres promus recevront Leicester, 5e du dernier championnat, pour West Bromwich Albion, et Arsenal pour Fulham, pour un premier derby londonien de la saison.

Il n'y aura pas de matches le dimanche 13, mais le lundi 14 Brighton recevra Chelsea et Sheffield United recevra Wolverhampton.

Les dates de Burnley-Manchester United et Manchester City-Aston Villa seront fixées plus tard.

Pour ce qui est des autres grands rendez-vous de la saison, les derbys de Manchester auront lieu vers le 12 décembre pour le match à Old Trafford et le 6 mars pour le retour à l'Etihad.

Le "derby du nord-ouest" entre Liverpool et United se tiendra le 16 janvier à Anfield et le 5 mai pour le retour et celui, toujours explosif, entre Manchester United et Leeds le 19 décembre chez les Red Devils et le 24 avril pour le retour à Elland Road.