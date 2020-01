Liverpool engrange encore, Origi joue un quart d'heure

Liverpool a battu Sheffield United 2-0 ce jeudi soir. Les Reds ont dominé la rencontre et ont rapidement concrétisé cette domination par Salah dès la quatrième minute de jeu. Sans trop forcer face à une équipe bien appliquée, Liverpool a ensuite doublé la mise grâce à Sadio Mane (64'). Cette nouvelle victoire permet aux hommes de Jurgen Klopp de prendre encore un peu plus d'avance sur leur dauphin, Leicester. Soit 13 points et toujours un match de retard.

Divock Origi a remplacé Sadio Mane à la 78e.