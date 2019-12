Liverpool engrange au petit trot face à Watford et Kabasele, Origi à l'assist

Avant de s'envoler pour le Qatar et la Coupe du monde des clubs, Liverpool a expédié les affaires courantes en venant battre la lanterne rouge Watford (2-0), samedi, en ouverture de la 17e journée de Premier League. Kabasele a disputé toute la partie tandis qu’Origi est monté à la 88e minute de jeu. Il a délivré la passe décisive sur le deuxième but des hommes de Klopp.

Les Reds font provisoirement passer leur avance à 11 points sur Leicester (2e) qui reçoit l'avant-dernier Norwich dans l'après-midi. Watford reste, lui, bon dernier, avec 9 points en 17 journées. Il aura suffi à Liverpool d'un doublé de Mohamed Salah, pour enregistrer son 16e succès de la saison.

Une relance intelligente de Firmino dans la course de Mané qui a prolongé vers Salah, un petit crochet pour se recentrer, une frappe tout en toucher de l'Égyptien pour conclure et les Reds étaient devant (1-0, 38e). Le deuxième est venu sur une jolie reprise derrière la jambe d'appui à trois mètres du but, après un tir raté d'Origi (2-0, 90+1). Mais le score est flatteur pour le leader, tant Watford a raté d'occasions franches.

Dès la 5e, Deeney avait manqué un centre fuyant de Sarr, avant qu'un autre ancien Rennais Doucouré, ne rate inexplicablement une reprise au point de pénalty sur un centre en retrait de Capoue (37e). Après l'ouverture du score, Watford aurait pu égaliser par Sarr qui n'a pas su reprendre un ballon repoussé par Alisson (42e) alors qu'il était à huit mètres du but, ou par Deulofeu qui a perdu un face-à-face avec le gardien brésilien (44e) avant d'envoyer un corner direct sur le poteau (54e).

Seule ombre au tableau pour Liverpool, la sortie du milieu Wijnaldum juste avant l'heure de jeu sur blessure.

Liverpool va maintenant se scinder en deux, les principaux joueurs partant dans un groupe de 23 joueurs au Qatar pour disputer le 18 la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre les Mexicains de Monterrey ou les Qatari d'Al-Sadd. La veille, c'est une équipe B coachée par l'entraîneur des moins de 23 ans qui disputera le quart de finale de Coupe de la Ligue anglaise contre Aston Villa.