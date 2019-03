Liverpool émerge face à Tottenham après un auto-but d'Alderweireld

Liverpool s'est imposé de justesse (2-1) face à Tottenham dimanche au terme d'un match comptant pour la 32e journée du championnat d'Angleterre de football. Les Reds ont battu les Spurs grâce à un autobut de Toby Alderweireld (90e), qui était titulaire tout comme Jan Vertonghen. Divock Origi a remplacé Jordan Henderson (77e) et Simon Mignolet est resté sur le banc avec Liverpool.

Roberto Firmino a inscrit le premier but des Reds (16e, 1-0) et Lucas a égalisé pour les Londoniens (70e, 1-1). Pas complètement irréprochable sur le but d'ouverture, Vertonghen a grandi en cours de match surtout en deuxième période quand Tottenham est passé à une défense à quatre.

Ce succès reporte Liverpool à la première place avec 79 points devant Manchester City (77), qui reçoit Cardiff le 3 avril. Tottenham (61) est troisième.