Liverpool écrase Arsenal 5-1, et relègue Tottenham à 9 points

Un triplé de Roberto Firmino et un 13e but cette saison de Mohamed Salah ont permis au leader Liverpool d'écraser Arsenal 5-1 et de porter son avance en tête du Championnat d'Angleterre à neuf points sur son dauphin Tottenham, samedi, après la 20e journée.

Avec ce 17e succès qui leur permettra de rester invaincus en 2018, les Reds totalisent 53 points, soit neuf de plus que leurs dauphins londoniens de Tottenham, surpris 3-1 à domicile par Wolverhampton, après avoir pourtant réussi à aligner cinq victoires consécutives. Le choc attendu jeudi de la 21e journée à Manchester, entre le tenant du titre City et les Reds, s'annonce donc somptueux et pourrait constituer un tournant dans la course au titre.