Liverpool dispose aisément de Huddersfield et repasse en tête

Liverpool a mis la pression sur Manchester City en s'imposant facilement ce vendredi soir à Anfield contre Huddersfield Town (5-0).



Naby Keita a ouvert le score ... après 15 secondes et a lancé les Reds vers la victoire. Ils n'ont jamais été inquiété par la suite par des Terriers, déjà relégués. Simon Mignolet et Divock Origi ont assisté du banc à ce succès. Isaac Mbenza a joué 87 minutes. Laurent Depoitre, touché au pied, était absent.



Sadio Mané (23e et 66e) et Mo Salah (45e+1 et 83e) ont alimenté le marquoir et soigné leurs stats personnelles. Pour la deuxième saison consécutive, l'Égyptien atteint la barre des 20 buts en Premier League. Seuls Robbie Fowler (1994-95 et 1995-96) et Luis Suarez (2012-13, 2013-14) avaient réussi cette performance avant lui sous le prestigieux maillot rouge.



Bien sûr c'est avec un match de plus mais Liverpool reprend tout de même la tête du championnat. Manchester City n'aura donc pas droit à l'erreur ce dimanche à Burnley. La lutte pour le titre reste passionnante.