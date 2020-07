Liverpool – Chelsea : superbes buts et victoire 5-3, soirée de gala à Anfield

Pour leur dernier match à Anfield cette saison, les Reds ont décidé de gâter tous leurs supporters restés chez eux et de célébrer le titre en grande pompe. Et c'est Chelsea qui en a fait les frais : Naby Keïta, d'abord, et Trent Alexander-Arnold, ensuite, ont tous deux inscrit un superbe but...

>> Liverpool a reçu son trophée de champion au cœur du kop vide d'Anfield

Liverpool s'est finalement imposé 5-3 face aux Blues en clôture de la 37ème et avant-dernière journée de Premier League. Le Diable Rouge Divock Origi a remplacé Roberto Firmino, l'auteur du troisième but, à la 87ème. Du côté de Chelsea, Michy Batshuayi n'était pas du voyage.

Le Champion d'Angleterre a donc terrassé Chelsea avant de se voir remettre le trophée au cœur d'un kop vide. Assurés mathématiquement du titre depuis la fin du mois de juin et éliminés de toutes les autres compétitions, les Reds ont logiquement été moins tranchants ces dernières semaines. Ils ont retrouvé leur efficacité à l'occasion du dernier match de la saison à Anfield, toujours vidé de ses supporters.

Avant de se voir remettre le trophée de la Premier League au milieu de leur kop, décoré des banderoles et des bâches des supporters, les joueurs de Jürgen Klopp ont largement dominé Chelsea. La performance est réelle, sachant que les Blues avaient besoin d'un point pour assurer leur qualification pour la prochaine Champions League. Des Blues qui seront, du coup, sous pression dimanche, devant Wolverhampton, une équipe qui devra de son côté assurer sa qualification pour l'Europa League.

Liverpool a fait la différence dès la première période, en menant 3-0 au bout de 43 minutes de jeu (Keita à la 23ème, Alexander-Arnold à la 38ème, puis Wijnaldum à la 43ème). Olivier Giroud, qui n'a jamais été aussi indispensable à Chelsea que ces dernières semaines, à réduit le score juste avant la pause.

Le but de Firmino (55' 4-1) a suggéré que Liverpool pouvait s'offrir un bouquet final, alors que des feux d'artifice pétaradaient aux abords du stade. Abraham (61' 4-2), puis Pulisic (73 4-3) ont redonné de l'espoir aux Londoniens, jusqu'à ce qu'Oxlade-Chamberlain libère les siens en contre (84' 5-3).