Liverpool champion d'Angleterre : The Klopp of Anfield

30 ans après le dernier, Liverpool a donc conquis le 19è titre de son histoire. Tout cela à...7 journées de la fin de la compétition (un record). Ce titre, tellement attendu, doit beaucoup à l'entraîneur atypique et emblématique des Reds, Jürgen Klopp.

"J'avais les jambes pour la division régionale, mais le cerveau pour jouer en Bundesliga. Ca a donné une petite carrière en deuxième division...". Cette petite phrase de Jürgen Klopp, prononcée pour définir son parcours de joueur, en dit beaucoup sur l'homme. Lucide, sincère, conscient de ses qualités et défauts, et en même temps redoutable de percussion dans chacune de ses sorties médiatiques.

Jürgen Klopp est un homme d'engagement et d'investissement. En près de 20 ans de carrière comme coach, il n'a transité jusqu'ici que par...3 clubs : Mayence (2001-2008 et où il a disputé la quasi-intégralité de sa carrière de joueur), Dortmund (2008-2015, 2 titres et 1 Coupe d'Allemagne à la clé) et, depuis 2015, Liverpool.

La force de Klopp, outre une philosophie stimulante pour l'amateur de football ("On préfère frapper cinq fois sur la barre que rester quatre fois dans la surface sans tirer au but"), c'est aussi son rapport aux joueurs. Malgré la pression, malgré les attentes, malgré la notoriété des clubs qu'il dirige, Klopp ne s'est jamais comporté comme un entraîneur "au-dessus de la mêlée", dont la réussite ne peut se matérialiser que dans un dangereux mélange de respect et de crainte imposé aux joueurs. La nature de Klopp, c'est de proposer sa vision et son charisme. L'entraîneur propose, le noyau dispose. Naturellement fédérateur, proche de son groupe, Klopp le sublime en le responsabilisant.

Pour le médian de Liverpool, Jordan Henderson , le coup de foudre a été immédiat : "J'avais déjà dit l'année dernière, après notre victoire en Ligue des Champions, que rien n'aurait été possible sans notre entraîneur et c'est toujours le cas cette saison-ci. Dès son premier jour au club, j'ai senti que tout allait changer. Tout le monde l'a suivi et nous avons fait ce qu'il nous indiquait de faire car nous croyions en lui. Jusqu'ici, son parcours a été très spécial et j'espère que cela va continuer."

Romantique et…"Normal One"

Dès sa première conférence de presse à Anfield, Klopp a mis les choses au point : "Je ne veux pas essayer de me décrire… Je suis un homme totalement normal. Je suis… "The Normal One"...", avant d'y aller d'un de ses grands éclats de rire caractéristiques… Le ton était donné aux médias britanniques : sens de la formule, de la comparaison (avec "The Special One", José Mourinho…), humour spontané et souvent ravageur...

Car il en va avec les médias, comme avec les joueurs. Klopp exerce un pouvoir de séduction, né de la proximité et de la camaraderie qu'il entretient avec ses interlocuteurs... Cela passe par le respect (lors d'une conférence de presse préalable à un Anderlecht-Dortmund il y a quelques années, il avait expliqué dans le détail pourquoi Dennis Praet était, à ses yeux, un excellent joueur), la connaissance de l'autre, une absence totale de condescendance pourtant si prégnante dans le milieu, et une empathie qui permet au coach allemand de pouvoir appréhender, mieux que quiconque, le monde qui l'entoure (combien de fois ne s'est-il pas soucié, toujours avec une petite blague coincée à la commissure des lèvres, du sort de malheureux interprètes propulsés, à leur corps défendant, dans un milieu qui les dépasse…).

Klopp est un romantique. Au sens noble du terme. Ses sentiments sont à fleur de peau. Qu'il s'agisse de vitupérer les arbitres pendant un match (mais de leur coller une grande tape dans le dos dès la fin de celui-ci), ou de ne pas retenir ses larmes quand certaines situations le submergent. Comme ce jeudi, lors du titre de Liverpool. Interrogé en direct sur Sky Sports, Jürgen Klopp n'a pas pu ni voulu contenir l'émotion qui le gagnait, dédiant le sacre de son équipe aux glorieux anciens, comme Kenny Dalglish, coach de l'écurie anglaise il y a 30 ans, ou Steven Gerrard, capitaine légendaire du club, ainsi, bien sûr, qu'à tous les fans : "C'est un moment tellement important, je suis complètement submergé. je n'ai pas de mots, c'est incroyable, c'est bien plus que ce que j'aurais cru possible. Etre champion avec ce club, c'est absolument incroyable…".

Sous son indéboulonnable casquette, Klopp va désormais devoir insérer une imposante couronne de lauriers, soigneusement tressée par ses nombreux admirateurs, des plus renommés aux plus anonymes.

Ancienne légende d'Anfield, L'Ecossais Graeme Souness estime ainsi que : "Si Jürgen Klopp convient si bien à Liverpool, c'est qu'il ressent l'émotion du lieu. Liverpool est un club chargé d'émotions, avec son histoire, ses tragédies (les drames du Heysel en 1985 et de Hillsborough en 1989, ndlr). C'est cette émotion que vous percevez quand vous allez à Anfield et que vous entendez résonner le "You'll Never Walk Alone", l'hymne du club…".

Parmi les anciens joueurs de Klopp, aussi, la fascination demeure. La preuve avec cette déclaration de Kevin-Prince Boateng, tenue dans les colonnes du Bild en décembre dernier : "Il sait comment vous captiver. Je ne sais pas comment il fait, mais il se débrouille. Je ne pense pas qu’il y ait un joueur à Liverpool qui ne l’aime pas. Même ceux qui ne jouent pas. C’était la même chose à Dortmund, et c’est ce qui le rend spécial. C’est la raison pour laquelle toutes les équipes donneront tout pour lui. C’est un mec génial et aussi un entraîneur génial. La plupart du temps, vous n’êtes que l’un ou l’autre. Klopp a les deux."

Plus forts encore car venant d'un homme qui incarne à lui seul l'un des rivaux historiques du LFC, les propos tenus il y a quelques jours par Wayne Rooney, ancienne légende de Manchester United : "Jürgen Klopp dit qu’il est impossible pour un club de dominer comme United l’a déjà fait, mais il a tort. Il existe un moyen simple pour Liverpool d'y parvenir : laisser Jürgen Klopp continuer indéfiniment à entraîner les Reds." Et si Jürgen Klopp est encore loin des 13 titres de champion d’Angleterre remportés par le mythique entraîneur des Red Devils Sir Alex Ferguson entre 1993 et 2013, il a permis à Liverpool de se rapprocher un peu plus du record du club adverse. Les Reds ne sont en effet désormais plus qu'à une longueur des 20 titres des Mancunians…

A quand la statue ?

Aujourd'hui, certains n'hésitent déjà pas à comparer l'impact de Jürgen Klopp sur Liverpool à l'aura qu'avait générée le légendaire Bill Shankly dans les années 60... Pendant 15 ans (1959-1974), l'Ecossais était parvenu à faire du LFC une référence, tant nationale qu'internationale. Durant cette période, Shankly avait d'abord fait remonter les Reds en Premier League, avant de leur offrir trois titres de champion, leur première Coupe d'Angleterre et surtout des infrastructures et un fonctionnement qui ont permis ensuite à son adjoint et successeur Bob Paisley de les emmener trois fois sur le toit de l'Europe.

"Je ne me comparerai jamais à ce gars-là", avait déclaré Klopp avec modestie, le jour où son équipe avait battu le record de victoires consécutives à domicile (22), qui datait, justement, des années 60.

Bill Shankly possède sa statue, devant le kop, affublée de la mention "He made the people happy" (trad.: "Il a rendu les gens heureux").

Qui oserait dire que Jürgen Klopp, dont le simple patronyme évoque quasiment à lui seul, et à une lettre près, la tribune la plus célèbre du patrimoine footballistique britannique, n'accèdera pas un jour, lui aussi, à cet honneur suprême…