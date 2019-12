Liverpool boucle sa fantastique année 2019 par un succès contre les Wolves de Dendoncker

Les matches s’enchaînent – très rapidement – et se terminent toujours de la même manière pour Liverpool. Les Reds ont enchaîné un 10e succès consécutif en Premier League ce dimanche en battant Wolverhampton 1-0 pour rester invaincu lors des 20 matches disputés en Premier League cette saison.

L’équipe de Jürgen Klopp s’est donc fait plaisir pour son dernier match d’une année 2019 mémorable et marquée par les succès en Ligue des Champions et à la Coupe du monde des clubs. 2019, c’est aussi l’année où Liverpool n’a perdu qu’un match de Premier League… il y a quasiment 1 an : le 3 janvier contre Manchester City.

La victoire des Reds ce dimanche n’aura pas été de tout repos. Trois jours après sa victoire 0-4 contre Leicester, Liverpool s’est montré moins aérien mais tout de même efficace. Sadio Mané a donc ouvert le score après 42 minutes. Wolverhampton a réagi promptement et est même parvenue à égaliser juste avant la pause grâce à Pedro Neto mais son but a finalement été annulé par le VAR pour une position de hors-jeu imperceptible.

En deuxième période, Liverpool est parvenu à limiter les occasions adverses pour aligner une quatrième clean sheet consécutive en championnat. Remplacé à la 58e minute, Leander Dendoncker a pu se reposer sur le banc lors de la dernière demi-heure. Divock Orgi a de son côté joué les dernières minutes de la rencontre.

Au classement, Liverpool regarde tout le monde de haut avec 55 points sur 57 possibles. Leicester est 2e avec 13 longueurs de retard. Wolverhampton perd de son côté du terrain avec la 7e place (30 pts), à égalité avec Tottenham (6e) et avec un point de retard sur Man Utd (5e).