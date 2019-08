Liverpool, avec un doublé de Salah, déroule à la maison contre Arsenal

Suite de la troisième journée du championnat d’Angleterre ce samedi avec un choc entre Liverpool et Arsenal. Disputé dans un premier temps, l’affrontement a ensuite tourné à la petite correction (3-1). Origi n'a pas quitté le banc.

Ça n'a pas fait un pli, le champion d'Europe n'a pas tremblé face à Arsenal. Une tête de Matip sur corner pour prendre les devants, un penalty et une frappe précise de Salah pour finir tranquille: les "Reds" n'ont pas forcé à Anfield pour venir à bout de l'autre club encore à deux victoires.

Seule équipe invincible après trois journées, la formation de Klopp s'installe donc tranquillement en tête de la Premier League. Seul point noir pour le technicien allemand, le manque de solidité défensive, avec encore un but encaissé en fin de match, sur une frappe de Torreira.

Pour Emery et ses hommes, c'est en revanche un coup d'arrêt, après un excellent début de saison. Mais Ceballos, Pépé et Luiz, les recrues de l'été, n'ont pas fait basculer le match du côté londonien. L'Espagnol n'a pas pesé, l'Ivoirien n'a pas été judicieux et le Brésilien a concédé un penalty. Bref, les "Gunners", s'ils sont en progrès, restent assez loin du niveau des favoris.