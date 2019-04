Liverpool, avec un bijou de Salah, ne tremble pas contre Chelsea

Liverpool a empêché Chelsea d'aligner une quatrième victoire d'affilée dimanche au cours de la 34e journée du championnat d'Angleterre de football (2-0). Ce cinquième succès de suite permet aux Reds de reprendre la première place du classement à Manchester City, qui s'était imposé plus tôt à Crystal Palace (1-3). Liverpool (85 points) devance City (83) mais compte un match de plus. Chelsea, avec Eden Hazard pendant 90 minutes, se retrouve 4e (66 points).

Il y a eu de rythme et des gros duels dès le coup d'envoi. Ainsi Hazard a vu sa cheville torturée par Fabinho (11e). Les Reds ont toutefois mieux fait circuler le ballon et Hazard s'est souvent retrouvé plein axe avec trois joueurs devant lui. Si la première période a été marquée par de jolis mouvements, il n'y a pas eu d'occasion franche. Après le repos, les Reds ont exercé une grosse pression et Sadio Mané, seul au second poteau, leur a donné l'avance (51e, 1-0). Et d'une frappe du gauche, Mohammed Salah a cassé Chelsea (53e, 2-0).

Par contre, Hazard était toujours dans le coup. Lancé par Emerson, le Diable Rouge a enchaîné contrôle parfait et frappe mais le ballon a heurté le poteau alors qu'Alisson était battu (59e). Juste après, le gardien brésilien a stoppé un nouvel envoi de Hazard (60e). Les Blues se sont réveillés mais comme ils ne parvenaient pas à prendre la défense adverse en défaut, ils ont baissé les bras en fin de match.