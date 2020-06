Les supporters de Liverpool fêtent le titre national devant leur stade d'Anfield

Les supporters de Liverpool ont fait la fête jeudi soir devant l'entrée principale du stade d'Anfield. Après la défaite de Manchester City à Chelsea (2-1), les Reds sont assurés d'être Champions d'Angleterre pour la première fois depuis 1990.

Liverpool s'est imposé 4-0 mercredi face à Crystal Palace et obligeait Manchester City à s'imposer à Chelsea. Les Blues ont servi les intérêts des Reds qui peuvent dont déjà fêter le titre alors qu'il reste sept journées de championnat à disputer.

Le club de Liverpool a lui-même célébré le titre avec une vidéo. Il contient le texte "Dites au monde que nous sommes Liverpool, champions d'Angleterre."

En raison des mesures relatives au coronavirus, les supporters ne sont pas autorisés à assister aux matchs de football pour le moment. Une fête avec les supporters de Liverpool n'est pas non plus possible pour le moment.