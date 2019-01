Les Spurs d'Alderweireld résistent à Chelsea et font un pas vers la finale de la League Cup

Tottenham s'est imposé en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue face à Chelsea pour la 250e de Pochettino sur le banc des Spurs (1-0). Harry Kane a marqué pour le sixième match de rang et a donné un court avantage à ses équipiers avant le retour (22 janvier).



Eden Hazard et Toby Alderweireld ont disputé l'intégralité de la rencontre. Le défenseur des Diables est à l'origine de l'ouverture du score. Sur une longue passe dont il a le secret, l'ex-Ajacide lance Harry Kane dans le dos de la défense. L’attaquant anglais, parti à la limite du hors-jeu, est accroché par Kepa Arrizabalaga et obtient – après consultation de la vidéo – un penalty. Il le transforme avec sang-froid (27e).



Privés d'Alvaro Morata, blessé aux ischio-jambiers ce matin, les Blues manquent de poids offensif et peinent à bousculer une défense de Tottenham très sereine. Chelsea se repose sur les fulgurances d'un Eden Hazard marqué de très près. N'Golo Kanté (40e) et la nouvelle sensation du club, Callum Hudson-Odoi (45e+2), touchent les montants de Paulo Gazzaniga avant la pause.



Arrizabalaga doit se détendre sur une frappe à distance puissante de Kane (52e), mais c'est bien Chelsea qui hausse le tempo dans cette deuxième mi-temps. Andreas Christensen, seul au 2e poteau, ne cadre pas (59e). Comme un symbole de la domination stérile des Blues : 17 tirs sans parvenir à marquer. Ils devront se montrer plus tranchants dans deux semaines à Stamford Bridge s'ils veulent atteindre la finale.