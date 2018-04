Les Red Devils gâchent la fête des Cityzens qui s'inclinent malgré un but de Kompany

Manchester City ne fêtera pas ce samedi soir le 5ème titre de son histoire (le troisième depuis la reprise du club par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi). Les hommes de Pep Guardiola ont clairement joué avec leur bonheur. Ils menaient 2-0 au repos (buts de Kompany et Gündogan) avant de s'effondrer en deuxième période en encaissant 3 buts (doublé de Pogba et but de Smalling). Cette défaite intervient quelques jours après la claque à Liverpool en Ligue des Champions.

Le résumé :

Lourdement battu en Ligue des Champions mercredi à Anfield (3-0), les 'Cityzens' pouvaient retrouver le sourire en décrochant le titre de champion d’Angleterre. Pour atteindre cet objectif, ils devaient s’imposer à la maison face au rival, Manchester United.

Deux Diables rouges étaient au coup d’envoi de ce choc : Vincent Kompany à Manchester City et Romelu Lukaku à Manchester United.

Kevin De Bruyne a débuté, lui, la rencontre sur le banc alors que Marouane Fellaini ne figurait même pas sur la feuille de match proposée par José Mourinho.

KDB sur le banc, ce n’était pas vraiment une surprise car Pep Guardiola avait choisi de laisser au repos quelques pions clés en vue du match de mardi prochain face aux Reds en ¼ de finale retour de la Ligue des Champions. De Bruyne, Gabriel Jesus et les défenseurs Aymeric Laporte et Kyle Walker ont ainsi pris place sur le banc. Sergio Agüero, de retour de blessure, était aussi remplaçant.

L’avant-match a été marqué par un vibrant hommage rendu à l’ex-international anglais Ray Wilkins décédé cette semaine.

De l’émotion et puis de la tension sur le terrain. Les fans des Cityzens se mettront à rêver lorsque Vincent Kompany va ouvrir le score. D’un coup de tête rageur, le défenseur belge va tromper la vigilance de David De Gea. Un but rappelant celui qu’il avait inscrit contre les Red Devils lors de la saison 2011-2012. Cette année-là, Man City avait été sacré champion, mettant fin à 44 ans de disette.

Cinq minutes plus tard, Manchester City, libéré par le but de son capitaine, en inscrira un deuxième par l’Allemand IIkay Gündogan suite à une mauvaise relance du portier de Man United. 2-0, ce sera le score au repos.

Un derby reste toutefois un derby avec ce qu’il comporte de moments d’exaltation et de passion. En l’espace d’une minute, entre la 53ème et la 54ème minute, United va revenir à la hauteur des Skyblues. Et ce, grâce à un doublé du médian international français Paul Pogba qui a ainsi répondu sur le terrain aux multiples critiques dont il a fait l’objet ces dernières semaines.

A la 69ème minute, ce sera la stupeur lorsque Chris Smalling, complètement oublié par la défense de City, placera le cuir du plat du pied hors de portée d’Ederson Moraes (2-3).

Dans la minute suivante, Pep Guardiola va tenter le tout pour le tout en faisant monter le duo De Bruyne-Gabriel Jesus à la place de David Silva et Bernardo Silva. Peu après, c’est le buteur argentin, Kün Agüero qui va remplacer Gündogan.

A 12 minutes du terme, les Cityzens auraient dû bénéficier d’un pénalty pour une grossière faute de Ashley Young sur Agüero dans la surface de réparation. Le défenseur d’United aurait même mérité la rouge mais l’arbitre laissera jouer et sera, tout simplement, le seul à ne pas voir le pénalty. Incroyable mais vrai !

La chance tournera ensuite le dos aux joueurs de City, De Gea repoussera miraculeusement un essai de Kün Agüero et puis c’est le poteau qui viendra à la rescousse du portier espagnol sur une reprise de Raheem Sterling.

Manchester City a donc subi face à Manchester United sa deuxième défaite de la saison. Le titre est donc reporté mais celui-ci ne devrait, quoiqu’il en soit, pas lui échapper.

Samedi prochain, c'est un nouveau déplacement délicat que City effectuera à ... Tottenham !