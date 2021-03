Les 'premières' de McTominay : L'idole Messi, le triplé de Ronaldo et le but contre Bruges

"Le premier match que j'ai regardé à la télé et qui m'a marqué, c'était Manchester United - Real Madrid", se souvient McTominay, à propos de ce quart de finale de Ligue des champions du 23 avril 2003. "Ce jour-là, Ronaldo inscrivait un triplé à Old Trafford. Je me rappelle que les supporters anglais l'ont ovationné. Quand quelqu'un fait ça, on ne peut que l'applaudir. C'était un footballeur absolument phénoménal."

Un triplé sensationnel du Brésilien qui qualifiait les Madrilènes pour les demi-finales, malgré la défaite en terres anglaises (4-3).