Les joueurs de Premier League "veulent et vont jouer leur rôle" dans la crise actuelle

La Professionnal Football Association (PFA) a exprimé "au nom des joueurs de Premier League" sa volonté de contribuer à l’effort financier dans la lutte contre le coronavirus. Cette déclaration fait écho au souhait de la Premier League d’obtenir une baisse de 30% des salaires des footballeurs.



"Tous les joueurs de PL veulent et vont jouer leur rôle en faisant des contributions financières significatives dans ces temps sans précédent", assure la PFA dans son communiqué. "Les joueurs apprécient totalement leur rôle et leur responsabilité dans la société durant cette crise", ajoute l’association des joueurs.



Les joueurs ont établi leurs priorités. Ils veulent que leurs contributions servent :

A leurs clubs qui auront évidemment besoin de leur support, particulièrement si cette crise s’étend au-delà de juin.

Au personnel autre que les joueurs, pour garantir qu’ils reçoivent 100% de leur salaire.

Aux EFL et non-league clubs (les divisions inférieures, ndlr), à leurs staffs et leurs joueurs.

Au National Health Service (service national de santé publique) et à ses travailleurs – dont beaucoup sont fans de football - qui font tant pour nous tous. Ce sont les vrais héros.

Des contacts ont déjà eu lieu entre la PFA et la Premier League. Et les discussions vont continuer avec pour but "de finaliser au plus vite les détails de l’engagement" des joueurs. Le PFA Charity a aussi accepté "d’apporter une contribution substantielle à une initiative dirigée par les joueurs".



Sur l’objectif, la PFA semble sur la même longueur d’onde que la Premier League. Elle s’interroge encore sur la manière d’y parvenir. La baisse de salaire, qui engendrerait selon eux une perte de 200 millions de Livres de taxes, ne leur semble, par exemple, pas la plus adéquate des solutions. Les représentants des joueurs estiment également que les 20 millions de Livres (montant évoqué par la Premier League) pour des bonnes causes sont un bon début mais qu’il faut aller plus loin.



Après les discours et les bonnes intentions, il faudra passer aux actes.