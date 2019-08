"Les grands clubs ont été sages au niveau des transferts, une preuve d'intelligence"

Une fois n’est pas coutume, les clubs anglais ont été relativement calmes sur le marché des transferts cet été. Pas d’énormes coups réalisés avec des clubs étrangers pour les pensionnaires de Premier League. Une première inhabituelle, couplée avec le départ de quelques grandes stars comme Eden Hazard, Romelu Lukaku, Ander Herrera ou Idrissa Gueye qui pousse à se demander : est-ce que la Premier League a perdu de son attrait ? Tentative de réponse avec notre consultant, suiveur assidu du football anglais, Frédéric Waseige.

Harry Maguire à Manchester United. Rodrigo et Cancelo à Man City. Lo Celso et Ndombélé pour Tottenham. Dani Ceballos en prêt à Arsenal et rien du côté de Liverpool et Chelsea (interdit de transférer pour rappel). La liste des transferts estivaux retentissants dans les clubs de Premier League est particulièrement courte cette année au terme d’un mercato, terminé au début du mois d’août et pour lequel le deadline day aura été très calme comparé aux dernières années. Pour notre consultant football Frédéric Waseige, c’est un constat de bonne gestion : "la plupart des grands clubs ont été sages au niveau des transferts. Pour certains, je pense que c’est une grande preuve d’intelligence. Ils ne savent plus quoi faire de leur argent mais ils ont tablé sur la richesse de la complémentarité et du vécu commun. C’est une grande preuve d’intelligence et c’est à l’image du football anglais, les clubs sont vraiment gérés dans l’intérêt de l’équipe."

Du coup, pour tenter de réduire un fossé assez marqué la saison dernière entre le big 6 (Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal et les deux Manchester) et le subtop, des clubs "moyens" comme Everton ont tenté des coups sur le mercato (avec les transferts de Kean, Sidibé ou Iwobi). Même constat pour Wolverhampton qui a fait venir Cutrone ou Jesus Vallejo et pour West Ham qui a cassé sa tirelire pour le Français Sébastien Haller. Des choix judicieux d’après Frédéric Waseige : "ceux qui sont juste aux portes du top 6 ont fait ce qu’il fallait. Je me demande si Wolverhampton va confirmer et va se mêler au top 6, ils en ont les arguments. Puis il y a Everton qui a bien transféré, si on regarde les noms, il faut voir s’ils vont réussir à s’immiscer dans ce big 6. Je ne pense pas qu’il y aura de révolutions au sein de ce groupe de tête mais il y a un ou deux clubs qui peuvent titiller tout cela."

La fuite de talents ? Qu’est-ce qu’Idrissa Gueye, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kieran Trippier, ou Ander Herrera ont un commun ? Ils ont tous quitté la Premier League pour le continent. Des noms ronflants qui s’en vont et aucun vraiment qui n’arrivent pour les remplacer. De quoi se demander : le championnat anglais a-t-il perdu de sa superbe auprès des plus grandes stars ? "Je ne pense pas. Pour moi, les plus grands clubs ont fait preuve d‘intelligence", explique Frédéric Waseige. "On a moins acheté, je pense, par bonne gestion sportive avant tout. Ils ont déjà des noyaux tellement denses qu’ils n’en avaient pas besoin. Mais si jamais ils en ont de nouveau besoin, les clubs n’hésiteront pas à sortir les liasses, c’est une certitude. Je ne pense pas que c’est un manque d’attrait de la Premier League au regard des autres grands joueurs mais plutôt la Premier League qui a décidé de ne pas faire de transferts retentissants et de privilégier la saine gestion. Cette année, la Premier League a été plus réfléchie que certaines autres équipes qui ont préféré faire des coups et qui dépensent beaucoup d’argent pour vendre des maillots à travers le monde."

Que ce soit par volonté des clubs ou choix des joueurs, le constat est tout de même éloquent, surtout pour les joueurs belges. Mis à part Kevin De Bruyne, la Premier League a perdu sur les deux dernières années les plus grandes stars des Diables Rouges avec Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Eden Hazard ou cette semaine, Romelu Lukaku. Le nombre des Belges qui évoluent actuellement en Premier League est descendu à 13 pour le début de cette saison 2019-2020 ce qui fait penser que pour les Belges, l’herbe n’est peut-être plus la plus verte sur les terrains de Premier League.

Liste des Diables Rouges en Premier League par clubs Aston Villa : Bjorn Engels. Brighton & Hove Albion : Leandro Trossard. Chelsea : Michy Batshuayi. Crystal Palace : Christian Benteke. Everton : Kevin Mirallas Leicester City : Youri Tielemans, Denis Praet. Liverpool : Divock Origi. Manchester City : Kevin De Bruyne. Tottenham : Toby Alderweireld, Jan Vertonghen. Watford : Christian Kabasele. Wolverhampton : Leander Dendoncker. Good luck to our guys in the @premierleague. Have a great season! pic.twitter.com/f2zQBTIH6v — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 9 août 2019