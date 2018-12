Les frappes impressionnantes du fils de Sterling très complice avec son papa

En 25 matches toutes compétitions confondues cette saison, Raheem Sterling a déjà inscrit dix buts et délivré dix passes décisives avec Manchester City. De quoi inspirer son fils visiblement.

Le joueur britannique a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit jouer avec son fils d'un an (bientôt deux). Le petit décoche des frappes en plein milieu de leur cuisine... Et le moins que l'on puisse dire est qu'il a de l'allure pour son âge! Les comparaisons avec son papa seraient malvenues pour un bambin de cet âge-là, mais les deux semblent prendre beaucoup de plaisir dans ce jeu. Avec un beau petit moment de complicité père-fils.