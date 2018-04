Les chiffres des Diables : Lukaku centenaire, et de quinze pour De Bruyne

100 : Romelu Lukaku a inscrit samedi, à 24 ans seulement, son centième but en Premier League : 17 à West Bromwich, 68 à Everton, et depuis le début de la saison, 15 à Manchester United. Cela fait de lui le plus jeune joueur non Britannique à atteindre ce cap. Depuis le début de la saison, Big Rom' a inscrit 26 buts, toutes compétitions confondues.

Ce tackle de Jan Vertonghen sur Eden Hazard...

Mousa Dembélé et Willian - © GLYN KIRK - AFP

28 : Cela faisait... plus de 28 ans que Tottenham n'avait plus battu Chelsea à Stamford Bridge en championnat. En février 1990, les Spurs s'étaient imposés 1-2 sur le terrain de leur rival. 18 défaites et 9 partages plus tard, Mousa Dembélé, Jan Vertonghen et leurs coéquipiers ont mené Tottenham à la victoire !

Côté belge, la rencontre a été marquée par le tackle "appuyé" de Jan Vertonghen sur Eden Hazard, qui a heureusement pu continuer la rencontre.