Les Belgian Spurs surpris par Watford, Kabasele en tête avec Chelsea et Liverpool

Christian Kabasele et Watford sont en tête de Premier League avec un excellent douze sur douze. Les 'Hornets' se sont en effet débarrassés de Tottenham (2-1) et rejoignent Liverpool et Chelsea en tête du championnat anglais.

Kabasele a disputé toute la rencontre au même titre que Jan Vertonghen en face. Toby Alderweireld et Mousa Dembele ont eux aussi débuté la rencontre mais ont été remplacés dans les dix dernières minute pour le forcing final des Spurs.

Les trois buts de la rencontre sont tombés en deuxième période avec l'ouverture du score de Tottenham sur un but contre son camp assez surprenant d'Abdoulaye Doucoure (53e).

Un but qui n'a pas ébranlé les certitudes de Watford qui a renversé la situation sur deux coups de tête, ceux de Troy Deeney (69e) et Craig Cathcart (76e). Sur ce dernier but, on pointera notamment une détente trop courte d'Alderweireld qui a permis à Cathcart de s'intercaler entre lui et Vertonghen.

Après trois victoires consécutives, Tottenham cale pour la première fois et est désormais cinquième avec neuf points.