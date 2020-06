Les 4 enjeux autour de la fin de saison en Premier League

2. La course à l’Europe : Six équipes pour...deux places

Le topo est beaucoup moins clair en ce qui concerne les accessits européens. Parce que la suspension (sera-t-elle levée ou non?) pendant deux ans de Manchester City (2e avec 57 points) de toute compétition européenne, rend la lecture du classement plus confuse. Alors qu’habituellement quatre strapontins pour la Ligue des Champions sont octroyés en Premier League, une 5e équipe pourrait venir s’immiscer dans la course en cas d’exclusion de City.

Résultat, la bagarre pourrait faire rage pendant de longues semaines encore. Si Liverpool (82 points) est déjà mathématiquement qualifié et que Leicester (53 points) a tout pour composter son billet, derrière c’est beaucoup plus serré. Entre Chelsea (4e avec 48 points) et Arsenal (9e avec 40 points) il y a huit petits points et quatre équipes (United, Wolverhampton, Sheffield et Tottenham). En cas d’exclusion de City, six équipes pourraient donc batailler pour...deux places.