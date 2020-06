Leno, blessé après un duel avec Maupay, Arteta pense à une hyperextension du genou

Arsenal s’est incliné face à Brighton après avoir ouvert le score (2-1). Mais les Gunners ont perdu plus que trois points, ils ont aussi vu Bernd Leno, leur gardien, quitter la pelouse sur une civière après un contact avec Neal Maupay. Mikel Arteta a évoqué cette blessure après la rencontre. Il confirme que le genou est touché sans pouvoir donner de détails sur "l’étendue des dégâts".



En fin de première période, sur un long ballon anodin, Maupay est allé au duel avec Leno. Le gardien allemand est mal retombé et ne s’est pas relevé. "Je pense qu’aucun joueur n’a l’intention d’en blesser un autre et je pense que dans ce cas, c’est la même chose. C’était involontaire. La blessure de Bernd ne semble pas bonne et nous devrons probablement attendre ce lundi pour l’évaluer. C’est une blessure au genou. Je pense que c’est une hyperextension du genou. Il faut évaluer les dégâts. Nous n’en connaissons pas l’étendue. Il avait très mal mais nous devrons attendre lundi pour voir à quel point les dégâts sont importants", explique Arteta sur le site internet d’Arsenal.