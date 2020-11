Leicester : Youri Tielemans inscrit son 1er doublé en Premier League et confirme son excellente forme

Youri Tielemans s’est à nouveau illustré avec Leicester en Premier League ce lundi soir. Le Diable rouge a inscrit les deuxième et quatrième buts des siens face à Leeds, 1-4. Il s’agit de son premier doublé en Premier League.

Au coup d’envoi, Praet et Tielemans étaient alignés, alors que Timothy Castagne est toujours indisponible en raison d’une blessure. Barnes a ouvert le score très rapidement dans la rencontre en concrétisant une offrande de Jamie Vardy. Tielemans inscrivait le but du break un peu moins de vingt minutes plus tard en envoyant au fond des filets la balle repoussée par le gardien adverse, Meslier. Dallas réduisait ensuite le score, avant que l’inévitable Vardy n’inscrive le 3-1. Tielemans scellait le score en convertissant un penalty en fin de rencontre, -1 ;

Devenu un joueur clé des Foxes, Tielemans avait délivré un superbe assist la semaine dernière face à Arsenal. De passeur, il s’est mué en buteur, confirmant toute la confiance que Brendan Rodgers place en lui.