Côté belge, Youri Tielemans a disputé 70 minutes. Kevin De Bruyne n’était pas sur la feuille de match, Castagne et Praet non plus.

Une victoire acquise en fin de rencontre grâce à un penalty converti par un ancien Cityzen, Iheanacho . Un trophée mérité pour les Foxes qui se sont montrés plus dangereux dans cette rencontre, surtout en première période. L’équipe de Guardiola n’était pas encore l’équipe-type qui devrait débuter la saison et ne semble pas encore tout à fait bien rodée. L’équipe de Leicester semble un peu plus "prête".

Manchester City : Steffen, Cancelo, Dias, Ake, Mendy, Fernandinho (C), Gundogan, Palmer, Mahrez, Edozie, Torres

Leicester City : Schmeichel, Ricardo, Amartey, Soyuncu, Bertrand, Ndidi, Tielemans, Perez, Maddison, Barnes, Vardy

On peut remarquer dans les compos de cette première rencontre de la saison pour les deux clubs que tous les joueurs ne sont pas encore disponibles en pleine forme, et on découvre de nouveaux noms. On fait tourner, surtout du côté de Manchester alors que Jack Grealish, tout fraîchement arrivé prend place sur le banc. Niveau belge, seul Youri Tielemans est titularisé.

La rencontre commence doucement, City tente de mettre en place son jeu de possession, alors que son adversaire semble un peu plus pressé vers l’offensive.

Leicester construit bien et se procure pas mal d’opportunités mais une fois dans le rectangle les Foxes ont plus de mal. Ce sont pourtant bien eux les plus dangereux en ce début de rencontre.

Du côté des Cityzens, le jeune Samuel Edozie est titularisé. L’attaquant de 18 ans fait ce qu’il peut mais semble un tout petit peu " pris " par l’enjeu et par sa toute première rencontre à Wembley. Il n’est pas vraiment en réussite.

Juste avant la pause, Leicester croit ouvrir le score, tout comme le public présent dans le stade. Vardy frappe à bout portant mais Steffen dévie la balle tant bien que mal sur le poteau. Il s’agit de l’occasion la plus nette dans cette première période, où les Foxes auraient mérité un petit but d’avance.

À l’heure de jeu, on constate plus d’implication et d’engagement de la part de Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola sont remontés sur la pelouse avec de meilleures intentions. Gundogan et Mahrez montrent de belles choses.

A la 65e minute, Grealish remplace Edozie sous la clameur du public. Il fait lui aussi ses premiers pas sous la vareuse cityzen.

A 20 minutes de la fin du match, 4 changements sont effectués par Brendan Rodgers. Youri Tielemans cède sa place à Boubakary Soumare.

Guardiola aussi y va de ses changements. Un peu de fraîcheur sur le terrain, mais toujours une rencontre très indécise.

Steffen sauve plusieurs fois City mais à quelques minutes de la fin, il ne peut rien faire sur le penalty botté par Kelechi Iheanacho, même s’il touche la balle du bout des doigts. Leicester obtient ce coup de réparation à la suite d’un avantage laissé par l’arbitre ce qui fâche les Cityzens.

Et City ne parviendra pas à égaliser. Leicester remporte le premier trophée de la saison ! Une victoire méritée vu la physionomie du match.