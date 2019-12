Leicester, Praet et Tielemans, vainqueurs à Aston Villa, confortent leur statut de dauphin actuel de Liverpool

Leicester s'est imposé 1-4 à Aston Villa dimanche dans le cadre de la 16e journée du championnat d'Angleterre de football. Youri Tielemans et Dennis Praet étaient titulaires avec les Foxes tandis que Bjorn Engels a remplacé Tyrone Mings rapidement chez les Villans (23e).

Jamie Vardy (20e, 0-1), Kelechi Iheanacho (41e, 0-2), Jonny Evans (49e, 1-3) et de nouveau l'inévitable Vardy (75e, 1-4) ont inscrit les buts des visiteurs. Auteur de l'assist sur ce dernier goal, Praet a cédé sa place (76e). Vardy a porté à 16 le nombre de ses roses cette saison en Premier League.

Au classement, Leicester (38 points) reste le premier poursuivant de Liverpool (46 points). Aston Villa (15 points) recule à la 17e place.

En Italie, Cagliari a arraché in extremis le partage à Sassuolo (2-2). Pourtant, Domenico Berardi (7e, 1-0) et Filip Djuricic (36e, 2-0) ont donné un bel avantage aux visités, qui ont raté un penalty par Berardi (66e). En seconde période, les Sardes, avec Radja Nainggolan capitaine, ont mené à bien leur course poursuite via Joao Pedro (51e, 2-1) et Daniele Radatzu (90e, 2-2). Après la 15e journée, Cagliari est 4e (29 pts) et Sassuolo 14e (15 pts).