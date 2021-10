Leicester - Manchester United : le magnifique lob de Youri Tielemans face aux Red Devils (vidéo)

Leicester et ses Belges accueillent les Red Devils de Cristiano Ronaldo ce samedi après-midi dans le cadre de la 8e journée de Premier League. L’occasion pour Youri Tielemans de retrouver la confiance après des prestations plus que moyennes avec les Diables Rouges face à la France et l’Italie en Nations League.

Tielemans, pièce maîtresse du dispositif de Brendan Rodgers, est bien entendu titularisé au même titre que Timothy Castagne. Le latéral belge est d’ailleurs aux premières loges pour assister à l’ouverture du score de Mason Greenwood. Sur le côté droit, Bruno Fernandes trouve le jeune anglais qui rentre dans l’axe sous les yeux de Castagne. Greenwood s'avance, arme une frappe surpuissante du pied gauche et inscrit son 4e but de la saison (0-1, 19').

Après la demi-heure, Ricardo Pereira profite de la nonchalance d’Harry Maguire pour récupérer le ballon et sert Tielemans dans le rectangle. Sans se poser de question, le Diable frappe en un temps et trompe David De Gea d’un subtil lob (1-1, 31'). Tielemans remet les deux équipes à égalité et retrouve le sourire. 1-1 : score à la pause !