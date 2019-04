Leicester, Man United, Tottenham : La Premier League s'arrache Tielemans

Youri Tielemans impressionne les observateurs en Angleterre et pourrait rapporter gros à Monaco. Le milieu de terrain, prêté par l’ASM, vient d’enchainer une septième titularisation avec Leicester City en ayant délivré quatre assists et en ayant marqué un but.

Des chiffres et des prestations qui pousseraient les Foxes à transférer le Diable rouge en fin de saison. "Pour le moment, nous devons respecter le fait qu’il n’est pas notre joueur sur papier. Youri se sent très bien ici, nous aimerions continuer à travailler avec lui. Tout est maintenant entre les mains des deux clubs", a précisé Brendan Rodgers, son coach actuel.

D’après plusieurs médias britanniques, Manchester United et Tottenham sont aussi sur le coup afin d’attirer le Belge de 21 ans. La somme de 45 millions d’euros est avancée. "Je ne suis pas au courant… et je m’en fiche : j’ai toujours joué pour le plaisir, pas pour l’argent, je laisse toutes ces discussions à mon agent. On sait que le foot-business d’aujourd’hui tourne autour de sommes folles, mais je ne regarde pas tout cela : je vois le ballon, et rien d’autre. Je ne me laisse pas résumer à une somme d’argent", avait récemment précisé Tielemans à une équipe de la RTBF présente au club de Leicester début mars.