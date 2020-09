Leicester et Vardy, auteur d'un triplé, s'imposent à Manchester City, les Belges à la fête

Qui va pouvoir arrêter Leicester ? Pas Manchester City qui a perdu à domicile contre les hommes de Brendan Rogers. La faute notamment à un grand Vardy. Auteur d’un triplé, l’international Anglais a renversé la situation.

Car c’est bien Manchester City qui a ouvert la marque très tôt dans la partie via Mahrez (4e). La suite, c’est le festival Vardy. 37e, 54e et 58e, le buteur de Leicester facture déjà cinq buts depuis le début de la saison.

Un festival auquel nos Belges se sont distingués. Timothy Castagne a distillé une nouvelle passe décisive, pour le 2e but de Vardy. Le nouveau transfuge continue de faire parler de lui. Avec 2 assists et un but, Castagne s’est déjà bien fondu dans son équipe.

Quant à Denis Praet, l’ancien anderlechtois est sorti sur blessure à la 69e pour Maddison. Maddison qui en a profité pour alourdir la facture. Si City y a cru un moment en revenant à 2-4, Youri Tielemans s’est chargé du 2-5 en marquant un penalty.

Avec cette défaite 2-5, City va devoir se reprendre. Leicester, avec 9/9 est leader de la Premier League en compagnie d’Everton.