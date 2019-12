Leicester et Tielemans remontent Everton in extremis et consolident leur deuxième place

Leicester City a réussi à aligner une sixième victoire de rang en Premier League dimanche soir lors de la 14e journée de Premier League. Les Foxes ont eu chaud face à Everton mais se sont finalement imposés 2-1 grâce à un but dans les arrêts de jeu. Youri Tielemans était titulaire pour la 14e fois en autant de rencontres de championnat tandis que Denis Praet est resté sur le banc.

Les Foxes ont été surpris à la 23e minute de jeu sur un joli centre de Djibril Sidibé repris parfaitement par Richarlison pour le but du 0-1. L'égalisation des 'Renards' est arrivée à la 68e minute par l'inévitable Jamie Vardy, auteur de son 13e but en championnat. Monté au jeu à la 62e et passeur décisif sur le premier but, Kelechi Iheanacho a fait bondir les supporters du King Power Stadium dans les arrêts de jeu en offrant le but de la victoire à son équipe (90e+4).

Au classement, Leicester reste deuxième avec 32 points à 8 longueurs de Liverpool mais porte son avance à trois points sur Manchester City.

Dans l'autre match de Premier League qui débutait à 17h30, Manchester United a partagé 2-2 contre Aston Villa. Absent pour blessure ces deux dernières semaines, Björn Engels était de retour sur le bancs des 'Villains' mais n'est pas monté au jeu. Les buts mancuniens sont signés Heaton (CSC, 42e) et Lindelof (64e) tandis que pour Aston Villa, Grealish (11e) et Mings (66e) ont fait trembler les filets. Manchester United est 9e de Premier League avec 18 points tandis qu'Aston Villa est 15e avec 15 unités.

On notera aussi qu'en Eredivisie, Stijn Wuytens a disputé toute la rencontre au centre de la défense de l'AZ Alkmaar lors du match remporté 1-0 par son équipe contre Venlo. Grâce à cette cinquième victoire de rang, l'AZ renforce sa 2e place à six longueurs de l'Ajax, leader avec 41 points.