Leicester, avec Tielemans mais sans Praet, bat Sheffield et conserve sa 4e place

Leicester a décroché une victoire importante (2-0) en vue de la qualification pour la Ligue des Champions face à Sheffield United jeudi lors de la 36e journée de Premier League. Youri Tielemans était titulaire et a joué les 90 minutes avec les Foxes tandis que Dennis Praet est resté sur le banc.

Face à une équipe de Sheffield qui lutte toujours pour une qualification européenne, Leicester ouvrait le score peu avant la demi-heure via Ayoze Perez (29e).

Les Foxes assuraient leur victoire avec un but de Gray à dix minutes du terme.

Un succès qui permet à Leicester (62 points) de conserver sa quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions, avec trois points d'avance sur Manchester United. Les Red Devils se rendent à Crystal Palace jeudi soir (21h15). Dans le même temps, Brighton et Leandro Trossard évolueront à Southampton.

Dans l'autre match du début de soirée, Everton et Aston Villa ont partagé l'enjeu (1-1). Aston Villa reste 19e et relégable mais ne compte que trois points de retard sur Watford et West Ham, non relégables, qui s'affrontent vendredi soir.